У неділю, 3 вересня, у Львові відбувся сьомий півмарафон. Учасники подолали дистанції 21, 5 та 1,6 км. До забігу долучилися українські захисники, які зараз лікуються у центрі «Незламні», а також 12-річна Яна Степаненко, яка нещодавно повернулася зі США після протезування. Вони долали «Милю незламності». Цього року півмарафон – благодійний. Кошти передадуть на розвиток центру реабілітації Unbroken Ukraine Фото: Roma Cayman

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