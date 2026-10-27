Пацієнти центру Unbroken долучилися до написання радіодиктанту національної єдності
Новини Львова від ZAXID.NET за 27 жовтня
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У вівторок, 27 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Енергетичний резерв. Скільки у Львові коштує підготуватися до блекауту.
- Вандалізм у парку. У «Знесінні» пошкодили вказівники, інформаційні стенди та стовпці.
- Перша у місті. У Львові відкрили льодову арену «Гаківка».
- Радіодиктант національної єдності. До написання долучилися пацієнти центру Unbroken.
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