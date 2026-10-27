У вівторок, 27 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Енергетичний резерв. Скільки у Львові коштує підготуватися до блекауту. Вандалізм у парку. У «Знесінні» пошкодили вказівники, інформаційні стенди та стовпці. Перша у місті. У Львові відкрили льодову арену «Гаківка». Радіодиктант національної єдності. До написання долучилися пацієнти центру Unbroken.

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