У Львові викрили підпільне виробництво піакцизних рідин

Бюро економічної безпеки викрило у Львові підпільне виробництво рідин для електронних сигарет. Під час обшуків вилучили продукції на 3,25 млн грн.

Як повідомили у вівторок, 27 жовтня, у БЕБ Львівщини, фігурант організував незаконне виготовлення підакцизних рідин, які реалізовував через торговельну мережу та надсилав покупцям поштою.

Під час обшуків детективи вилучили понад 15 тис. одиниць продукції: 6 тис. ємностей із рідинами, майже 6 тис. ємностей і тари для пакування, понад 3,5 тисячі POD-систем та картриджів, а також мобільні телефони, комп’ютерну техніку й бухгалтерську документацію. Орієнтовна вартість вилученої продукції – 3,25 млн грн.

На підпільному виробництві провели обшуки, вилучили продукції на понад 3 млн грн

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За ухвалою Личаківського районного суду Львова на вилучене майно накладено арешт. Тривають експертизи, за результатами яких буде ухвалено подальші процесуальні рішення.

Досудове розслідування здійснюється за фактом незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів (ч. 2 ст. 204 та ч. 1 ст. 199 ККУ).