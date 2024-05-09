Чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед усіх вікових груп проходить у Люксембурзі

У люксембурзькому Хаммі триває Чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед усіх вікових груп. Під час змагань 8 травня у ваговій категорії до 57 кг золото турніру виборола закарпатка Наталія Мага, а в категорії до 63 кг кращою у Європі стала львів’янка Софія Станько.

Про перемогу Наталії Маги на Чемпіонаті Європи повідомив голова Закарпатської федерації пауерліфтингу Андрій Федорішко.

«Запекла боротьба у ваговій категорії до 57 кг серед U-23 тривала до останнього підходу. У підсумку Наталка підняла переможну суму 415 кг й виборола велику золоту медаль. В активі представниці спортивного клубу УжНУ і ФСТ “Динамо” також мале золото за тягу і два малі срібла за присідання і жим лежачи», – написав у Facebook Андрій Федорішко.

Наталія Мага з тренером Андрієм Федорішком (праворуч)

Як повідомили в ОВА, Львівщину на ЧЄ у Люксембурзі представили троє спортсменів – Софія Станько, Яна Жила та Олександр Шматко. Софія Станько виборола золото у ваговій категорії до 63 кг, встановивши при цьому два рекорди Європи. З результатом 185 кг у присіданнях, 132,5 кг у жимі лежачи та 160 кг у становій тязі, вона стала кращою в абсолютній першості серед усіх вагових категорій.

Софія Станько встановила у Люксембурзі два рекорди Європи

Яна Жила з результатом 247,5 кг здобула бронзову медаль у ваговій категорії до 47 кг, а Олександр Шматко з результатом 390 кг став кращим у ваговій категорії до 53 кг. Спортсменів тренують Віктор Погребінський та Володимир Марків.