Сарненський районний суд визнав винною у самоправстві мешканку Рокитного Людмилу Липову, яка організувала демонтаж будинку, частина якого належала її колишньому зятю. Жінка зробила це без дозволу на будівельні роботи та згоди співвласника. Водночас суд звільнив її від кримінальної відповідальності через завершення строків давності справи.

Як йдеться у вироку від 9 листопада, Людмила Липова була власницею двох квартир у будинку в селищі Рокитне. Ще одна квартира належала її колишньому зятю. У червні 2010 року жінка організувала демонтаж споруди, не отримавши відповідного дозволу та не погодивши роботи з іншим власником.

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Потерпілий розповів у суді, що набув право власності на квартиру за договором дарування у 2009 році. Хоча він проживав в Енергодарі, періодично приїжджав до Рокитного та утримував помешкання в належному стані. Про демонтаж будинку чоловік дізнався від родичів. Згодом він особисто побачив, як робітники розбирають дах, а потім і стіни споруди. За його словами, виконавці повідомили, що роботи замовила Людмила Липова.

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Жінка своєї вини не визнала. Вона стверджувала, що будинок був аварійним і почав руйнуватися, а будівельне сміття вивозили за рішенням місцевої влади. Також Липова заперечувала свою причетність до демонтажу та пояснювала кримінальне провадження конфліктом із колишнім зятем.

Однак суд дійшов висновку, що причетність обвинуваченої до знесення будинку підтверджують свідчення очевидців. Кілька людей розповіли, що бачили, як робітники розбирали споруду за її вказівкою. Зокрема, один зі свідків підтвердив, що саме Липова замовила ці роботи. Інша свідкиня, яка працювала на ринку навпроти будинку, також бачила, як його руйнували в присутності жінки.

Суд врахував і тривалий майновий конфлікт між Липовою та потерпілим. Раніше жінка намагалася через суд припинити право власності колишнього зятя на квартиру, однак їй відмовили.

Суддя Тетяна Ведяніна визнала Людмилу Липову винною за ст. 356 КК України (самоправство) та призначила їй 850 грн штрафу. Водночас жінку звільнили від кримінальної відповідальності через завершення строків давності, а кримінальне провадження закрили.