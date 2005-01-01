Пенсіонерка з Луцька стане моделлю косметичної компанії Schwarzkopf

У соцмережах 59-річну лучанку називають hipsta_granny - «бабцею хіпстером»

КультураРоман Ганкевич, сьогодні, 16:437760

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Пенсіонерка з Луцька стане моделлю косметичної компанії Schwarzkopf
фото Алли Рогозіної / facebook
Аллу Рогозіну запросили зніматися у рекламі для Shwartskopf

59-річна мешканка Луцька Алла Рогозіна стане обличчям відомої світової косметичної компанії Schwarzkopf. Про це на своїй сторінці у Facebook написала її онука Надія Рогозіна.

Як зазначається, пенсіонерка з Луцька сала відомою завдяки своєму неординарному і неймовірно яскравому стилю. Понад рік вона працює моделлю, а тепер їй запропонували співпрацювати з одним з найвідоміших в світі косметичних брендів.

Фото: Алла Рогозіна (Алла Рогозіна/Facebook)

«Моїй мамі цього року 60-ть. Рік, як вона працює моделлю. Її щойно запросили зніматися для Shwartskopf. Це історія для тих хто любить казати, що вже запізно щось міняти», - написала Надія Рогозіна.

До слова, Алла Рогозіна з 2016 року веде свій фешн-блог в Instagram і активно дописує у Facebook, неодноразово виступала на популярних шоу телеканалів «1+1», «СТБ», «Нового каналу». У модному середовищі вона відома, як Степанида Цвіт.

«Молодість і старість – це дуже ілюзорні поняття, можна бути молодим зовні і старим у душі, а можна бути у поважному віці, але почуватися набагато молодшим. Це стан моєї душі. Спочатку мій блог задумувався як проект «Нового каналу», а потім люди почали писати, що це і їх надихає, казали, що я все роблю правильно, що не потрібно закриватися у собі. Загалом, треба постійно займатися тим, що цікавить, тоді людина живе. А так без якоїсь справи, особливо в старшому віці, дуже важко взагалі сприймати життя», – розповіла вона в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Нагадаємо, у Львові з 22 по 25 березня відбувався черговий проект Lviv Fashion Week. Покази та презентації дизайнерів доповнювалися лекціями про фешн-індустрію та обговореннями. у Design House на Погулянці та Міжнародному аеропорті імені Данила Галицького.

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