Адвокат стверджує, що у 2019 році Олексій Порошенко уклав контракт із міжнародною фірмою, знявся з військового обліку і виїхав з України

Старший син п’ятого президента України Петра Порошенка 39-річний молодший лейтенант Олексій знятий з військового обліку. За словами адвоката родини Порошенків Ігоря Голованя, зняття з військового обліку відбулось ще у 2019 році.

Ігор Головань повідомив, що Олексій Порошенко служив у Збройних силах України із липня 2014 року на посаді командира мінометного розрахунку на Краматорському напрямку.

«Для зменшення ризику тиску на пʼятого Президента з боку росіян у разі потрапляння в полон, Олексій служив під іншим прізвищем, що є поширеною у світі практикою (так зване nom de guerre)», - розповів Головань у Facebook.

Адвокат стверджує, що у 2019 році Олексій Порошенко, у якого саме завершилась каденція депутата Верховної Ради України 8 скликання, уклав контракт із міжнародною фірмою, знявся з військового обліку і виїхав з України.

«У 2019 році по завершенні своєї парламентської каденції молодший лейтенант Олексій Порошенко уклав контракт з міжнародною компанією і виїхав для роботи за кордон. У зв’язку з цим у встановленому законом порядку він був знятий з усіх видів обліку – військового, податкового, паспортного – більше 5 років тому. Посвідчення офіцера здане на зберігання в Печерський ТЦК Києва. Довідка про зняття з усіх видів обліку надається», – додав Головань і опублікував довідку про зняття з обліку.

На думку адвоката, ТЦК виконує наказ Офісу президента і вчиняє політичний тиск на опозицію.

Раніше політичний експерт Валентин Гладкий повідомив у Facebook, що 8 січня Печерський районний ТЦК і СП Києва оштрафував Олексія Порошенка на 25,5 тис. грн за ігнорування повістки. Порошенко нібито не сплатив штраф упродовж 15 днів. Відтак 28 січня державна виконавча служба Печерського району постановила примусово стягнути з Олексія на користь держави удвічі більшу суму штрафу – 51 тис. грн. Поки штраф не буде сплачений, на майно Олексія Порошенка накладений арешт.

Адвокат Ігор Головань підтвердив оприлюднену Гладким інформацію, написавши, що штраф сплачений і пообіцявши згодом скасувати сам штраф і дії ТЦК у суді.

Що каже закон?

Нагадаємо, що 16 квітня 2024 року, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, який передбачає обов’язковий військовий облік для усіх військовозобов’язаних чоловіків. Це стосується в тому числі і тих чоловіків, які перебувають за кордоном.

Закон каже, що громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дати набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України, що визначає особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, стати на військовий облік.

Постанова Кабміну «Про внесення змін до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» була прийнята 16 травня 2024 року. Ця постанова передбачає, що військовий облік громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, здійснюється районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів на загальних засадах. Іншими словами ті військовозобов’язані українці які перебувають за кордоном повинні стати на військовий облік так самі, як і всі, хто перебуває в Україні.