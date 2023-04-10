Переміщеним на Львівщину підприємствам пропонують допомогу від Норвегії
Також допомогу можуть отримати підприємства, які релокувалися з зони бойових дій на Тернопільщину
Норвезька рада у справах біженців розпочала програму підтримки власників бізнесу, які переїхали з територій ведення активних бойових дій до Львівської або Тернопільської областей, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Заявку на отримання гранта можна подати до 20 квітня. Основні умови для подання заявки:
- підприємство має потенціал для створення нових робочих місць;
- діяльність бізнесу позитивно впливатиме на розвиток громади, в яку його переміщено.
Заповнити анкету на участь у конкурсі можна за цим посиланням. Водночас, як зауважили в Мінреітеграції, якщо бізнес сімейний, заявка може бути подана тільки від одного члена сім’ї.
Для отримання додаткової інформації можна звертатися за телефоном гарячої лінії: 0 800 302 007 або за електронною адресою: ua.info@nrc.no.