Не робіть цього, щоб не отримати штраф: що не можна робити під час ремонту житла
Часто власники житла під час ремонту хочуть зробити в помешканні перепланування – об’єднати кімнати чи санвузол, збільшити кухню, перенести міжкімнатні двері тощо. Проте перепланування потребує офіційного погодження, а в деяких випадках може призвести до адміністративної чи навіть кримінальної відповідальності. На що потрібен дозвіл під час ремонту і за що власників житла можуть оштрафувати, пише сайт «Новини.Live».
Що вважається переплануванням
Перепланування – це будь-які дії, що змінюють конфігурацію приміщення, зокрема:
- демонтаж або встановлення перегородок;
- пробивання отворів у стінах (навіть не несучих);
- об'єднання ванної і туалету;
- перенесення сантехнічного обладнання;
- демонтаж вбудованих конструкцій.
Якщо зміни не зачіпають несучих конструкцій і не впливають на загальні інженерні мережі, їх можна узаконити за спрощеною процедурою. Але якщо втручання є серйозним, потрібно отримати дозволи.
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Як легалізувати перепланування в 2025 році
Якщо зміни вже зроблені без дозволів і вони не стосувалися втручання в несучі конструкції, алгоритм легалізації наступний:
- звернення до архітектора або інженера для оцінки змін;
- замовлення нового технічного паспорту в БТІ з фіксацією оновленого планування;
- подання документів держреєстратору для внесення змін до Держреєстру нерухомості;
- отримання офіційної виписки, яка підтверджує законність нового плану.
Штраф за самовільне перепланування
Незаконне перепланування – адміністративне порушення, що передбачає штраф:
- від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів для громадян;
- від 3 до 7 мінімумів та попередження для посадових осіб.
Якщо перепланування торкнулося несучих конструкцій, порушило протипожежні вимоги або ж виникла загроза життю чи постраждали сусіди, тут вже йтиметься про кримінальну відповідальність. Зокрема:
- штраф до 200 мінімумів;
- виправні роботи до 2 років;
- обмеження волі до 3 років;
- заборону займати певні посади.
Також суд може зобов’язати власника відновити попереднє планування, навіть якщо це технічно складно та дорого.
Якщо плануєте ремонт
Ось кілька порад перед тим, як почати ремонт:
- не починайте робіт без консультації з юристом чи архітектором;
- дізнайтесь, чи потрібно погодження саме для вашого випадку;
- зберігайте всі документи – від техпаспорта до проєкту;
- будьте готові до того, що сусіди можуть втрутитися у процес.
Важливо, що у випадку серйозних втручань без дозволів або порушення державних будівельних норм легалізувати перепланування не вдасться.