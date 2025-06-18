Навіть незначні зміни в житлі можуть потребувати погодження

Часто власники житла під час ремонту хочуть зробити в помешканні перепланування – об’єднати кімнати чи санвузол, збільшити кухню, перенести міжкімнатні двері тощо. Проте перепланування потребує офіційного погодження, а в деяких випадках може призвести до адміністративної чи навіть кримінальної відповідальності. На що потрібен дозвіл під час ремонту і за що власників житла можуть оштрафувати, пише сайт «Новини.Live».

Що вважається переплануванням

Перепланування – це будь-які дії, що змінюють конфігурацію приміщення, зокрема:

демонтаж або встановлення перегородок;

пробивання отворів у стінах (навіть не несучих);

об'єднання ванної і туалету;

перенесення сантехнічного обладнання;

демонтаж вбудованих конструкцій.

Якщо зміни не зачіпають несучих конструкцій і не впливають на загальні інженерні мережі, їх можна узаконити за спрощеною процедурою. Але якщо втручання є серйозним, потрібно отримати дозволи.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Як легалізувати перепланування в 2025 році

Якщо зміни вже зроблені без дозволів і вони не стосувалися втручання в несучі конструкції, алгоритм легалізації наступний:

звернення до архітектора або інженера для оцінки змін;

замовлення нового технічного паспорту в БТІ з фіксацією оновленого планування;

подання документів держреєстратору для внесення змін до Держреєстру нерухомості;

отримання офіційної виписки, яка підтверджує законність нового плану.

Штраф за самовільне перепланування

Незаконне перепланування – адміністративне порушення, що передбачає штраф:

від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів для громадян;

від 3 до 7 мінімумів та попередження для посадових осіб.

Якщо перепланування торкнулося несучих конструкцій, порушило протипожежні вимоги або ж виникла загроза життю чи постраждали сусіди, тут вже йтиметься про кримінальну відповідальність. Зокрема:

штраф до 200 мінімумів;

виправні роботи до 2 років;

обмеження волі до 3 років;

заборону займати певні посади.

Також суд може зобов’язати власника відновити попереднє планування, навіть якщо це технічно складно та дорого.

Якщо плануєте ремонт

Ось кілька порад перед тим, як почати ремонт:

не починайте робіт без консультації з юристом чи архітектором;

дізнайтесь, чи потрібно погодження саме для вашого випадку;

зберігайте всі документи – від техпаспорта до проєкту;

будьте готові до того, що сусіди можуть втрутитися у процес.

Важливо, що у випадку серйозних втручань без дозволів або порушення державних будівельних норм легалізувати перепланування не вдасться.