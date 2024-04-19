Проєкт передбачає встановлення 150-200 вітряків у Тячівському, Рахівському, Міжгірському, Ужгородському (Полонина-Руна) районах

За останні тижні росіяни, здійснюючи авіаудари по енергетичній інфраструктурі України, уже зруйнували 80% теплової генерації країни. Зважаючи на це експерти галузі рекомендують розвивати децентралізовані системи, зокрема бачать низку переваг у вітровій енергетиці на більш безпечних територіях. Для відповідних проєктів із метою стабілізації ситуації підходящою є територія Закарпаття.

Наразі там уже триває планування масштабного будівництва вітрових електростанцій потужністю понад 500 МВт. Проєкт передбачає встановлення 150-200 вітряків у Тячівському, Рахівському, Міжгірському, Ужгородському (Полонина-Руна) районах. Крім того, аналогічне розширення планується й в інших областях: Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській.

У коментарі виданню Гордон голова правління громадської спілки «Українська вітроенергетична асоціація» Андрій Конеченков пояснив: поки Закарпаття частково забезпечене електроенергією, адже Україна з'єднана з Угорщиною й Румунією, через які постачається електроенергія. На переконання експерта, саме західна частина нашої країни має можливість врятувати інших громадян від браку електроенергії.

«Зараз дуже багато пошкоджено й знищено об'єктів критичної інфраструктури, знищені теплові електростанції. Сьогодні схід і південь потерпає від того, що не вистачає електрики, ідуть погодинні відключення. Ситуація в Україні дуже жахлива. І тому Закарпаття й західна частина України сьогодні можуть просто врятувати нашу країну, використовуючи саме децентралізовані системи електроенергії, які працюють завдяки місцевим джерелам енергії: вітру й сонцю», – зауважив Конеченков.

Наразі нашій державі уже вдалося зупинити імпорт викопного палива рф, але для посилення енергетичної безпеки та гарантування постачання електроенергії Україна потребує розвитку власних сучасних децентралізованих енергетичних систем на основі поновних джерел енергії (ПДЕ) і систем накопичення електроенергії, ділиться пан Андрій. За його словами, прикладом реалізації є країни Європейського союзу, котрі змогли вже досягти досить високих показників у відповідному напрямку.

«Я просто бачив багато вітроелектростанцій, об'їздив майже 50 країн світу, де будується багато електростанцій на ПДЕ. Я бачив різні проєкти, я бачив, яке задоволене населення, коли люди отримували власну електроенергію і ще додаткові гроші за те, що вони встановлюють вітростанції. Тим більше компанія "Вітряні парки України" вперше в Україні запропонувала місцевим громадам направляти до їхнього бюджету 3% від прибутку за вироблену електроенергію», – каже голова правління громадської спілки «Українська вітроенергетична асоціація».

Конеченков наголошує: Україна володіє великим потенціалом для впровадження поновних джерел енергії. Крім того, досвід країн по усьому світові довів низку переваг, що надає відповідна енергетика. Активно розвивається гірська вітрова енергетика в Туреччині, Австрії, Швейцарії, Іспанії, Китаї тощо, каже пан Андрій. Він пояснює: завдяки будівництву ВЕС місцеві громади зможуть підвищити власне економічне становище. До прикладу, у скандинавських країн фермери віддають свої ділянки під розміщення вітряків і заробляють кошти з оренди цієї площі.

Голова правління громадської спілки "Українська вітроенергетична асоціація" Андрій Конеченков

«Вони можуть бути одним з акціонерів, хоч і маленьким, але отримати додаткові кошти. Наприклад, немає врожаю, а вітроенергетика працює. Вони не залишаються без грошей. Ну і головне, що стосовно Закарпаття – "Вітряні парки України" і "Френдлі Вінд Технолоджі" побудували заводи, зробили нові робочі місця для того, щоб можна було виробляти сучасні вітротурбіни, сучасну техніку за сучасними технологіями», – зауважив він.

Голова правління громадської спілки «Українська вітроенергетична асоціація» також спростував міфи щодо спричинення зсувів, шумів, зникнення підземних вод через встановлення вітряків у горах. За його словами, перед будівництвом ВЕС у нашій країні проводиться ретельна підготовка й дослідження відповідних території. Крім того, Конеченков наголошує: встановлюються сучасні європейські турбіни, котрі проходять кілька перевірок, зокрема і на рівень шуму, який вони можуть згенерувати. Лише після успішного проходження таких етапів надаються сертифікати за стандартами ЄС.

«Такі турбіни досить потужні, вони дуже повільно крутяться. На відстані 300 метрів ви вже не просто не почуєте їхньої роботи, там буде менше ніж 40 дБ, коли 45 дБ – це максимальне значення, яке встановила Всесвітня організація охорони здоров'я. Якщо ви включаєте пилосос, він працює у п'ять разів гучніше, ніж турбіна, але на відстані триста метрів ви взагалі її відчувати не будете», – спростував експерт фейк про спричинення шумів.

Так, перед отриманням дозволу на будівництво вітроелектростанції від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів й інших державних структур, відповідно до законодавства, необхідно провести оцінку впливу на довкілля, каже Андрій Конеченков.

Слід зазначити, що нагальним завданням в Україні наразі постає саме відновлення й розвиток нашої енергетичної сфери через значні руйнування тепловій генерації, спричиненні російськими обстрілами. Значний потенціал для розвитку вітрової енергетики мають західні області країни, зокрема Закарпаття. За думками експертів, це дасть змогу назавжди відмовитися від постачання природного газу з рф, врятувати від відключень світла східні й південні території, а також забезпечити економічно вигідні умови місцевим громадам.