Перша леді США Джилл Байден відвідала Ужгород
Джилл Байден зустрілася з Оленою Зеленською та відвідала переселенців
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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Перша леді США Джилл Байден відвідала Ужгород
У неділю, 8 травня, перша леді Сполучених Штатів Америки Джилл Байден відвідала з візитом Ужгород. Під час свого візиту пані Байден зустрілась із Оленою Зеленською.
Джилл Байден та Олена Зеленська відвідали школу в Ужгороді, де розселили внутрішньо переміщених осіб із регіонів, де тривають бойові дії.
Крім відвідин Ужгорода, Джилл Байден має відвідати словацькі міста Братиславу, Кошице та Вишнє Німецьке, повідомило видання «Закарпаття онлайн».
Візит в Ужгород не анонсувався заздалегідь і був закритий для ЗМІ. На зустрічі була тільки прес-служба Білого дому.
Наразі Джилл Байден покинула територію України.
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