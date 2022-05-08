Перша леді США Джилл Байден відвідала Ужгород

У неділю, 8 травня, перша леді Сполучених Штатів Америки Джилл Байден відвідала з візитом Ужгород. Під час свого візиту пані Байден зустрілась із Оленою Зеленською.

Джилл Байден та Олена Зеленська відвідали школу в Ужгороді, де розселили внутрішньо переміщених осіб із регіонів, де тривають бойові дії.

Крім відвідин Ужгорода, Джилл Байден має відвідати словацькі міста Братиславу, Кошице та Вишнє Німецьке, повідомило видання «Закарпаття онлайн».

Візит в Ужгород не анонсувався заздалегідь і був закритий для ЗМІ. На зустрічі була тільки прес-служба Білого дому.

Наразі Джилл Байден покинула територію України.