Бронемашини M2A2 ODS-SA Bradley нацгвардії США. 2021 рік

Перша група українських військових завершила навчання на базі США в Німеччині, заявив речник Пентагону Пет Райдер, якого цитує CNN.

За його словами, до цієї групи входили 635 українських військових. Їх зокрема навчали експлуатації американських бойових машин піхоти Bradley. Ці навчання почалися у середині січня на полігоні загальновійськової підготовки у Графенвері в рамках розширеної програми США з підготовки українських військових.

Також у Німеччині вже почалися навчання другої групи з 710 українських військовослужбовців. Курс тренування триватиме п’ять тижнів.

За словами Райдера, військові опановуватимуть БМП Bradley та самохідні гаубиці M109 Paladin, які Сполучені Штати нещодавно вирішили передати Україні. Крім того, наступного тижня ще 890 українських військовослужбовців розпочнуть тренування на колісних бойових машинах Stryker.

Як зазначає «Мілітарний», раніше США пропонували підрозділам ЗСУ більш обмежені за масштабами тренування з окремими системами озброєнь, такими як HIMARS або гаубиці M777. Перехід до навчання підрозділів ЗСУ на рівні батальйону стало суттєве розширення зусиль США щодо навчання та підготовки українських військовослужбовців в умовах тривалої війни з російськими окупантами.

Про відправлення першої партії бойових машин піхоти Bradley для України стало відомо минулого місяця. ЗСУ отримають досконалішу та новішу версію БМП – M2A2 ODS-SA. Загалом Україна має отримати 109 БМП M2 Bradley. Поставки були оголошені в рамках двох пакетів військової допомоги у 2023 році.

M2 Bradley – основна бойова машина піхоти армії США. Виробляється з 1981 року підрозділами компанії BAE Systems. Bradley озброєна 25-мм автоматичною гарматою M242 Bushmaster. Споряджений боєкомплект складає 300 снарядів, а доступний для перевезення – 600.

В арсеналі БМП – бронебійні підкаліберні та осколково-фугасні боєприпаси. Також Bradley має пускову установку ПТРК TOW. Додаткове озброєння – спарений з гарматою кулемет M240C.