Катерина Коцар потрапила у заповітну топ-12

На Олімпійських іграх в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо закінчився восьмий змагальний день, в якому було розіграно 8 комплектів медалей. Українські спортсмени надалі залишаються без нагород. Яка країна лідирує у медальному заліку станом на 13 лютого та яке місце посідає Україна – читайте на ZAXID.NET.

У жіночому фристайлі (паралельний могул) чемпіонкою стала австралійка Ентоні Джакара. Срібло в американки Джелін Кауф (вже друге на цій Олімпіаді), а бронза в її землячки Елізабет Лемлі, яка в одиночних змаганнях трьома днями раніше стала олімпійською чемпіонкою.

У жіночій лижній естафеті фаворитами вважалась збірна Швеції, однак трагічне падіння іменитої Ебби Андерссон, яка на цьогорічних іграх вже завоювала дві срібні нагороди (медаль у скіатлоні та розділці), перекреслило всі плани скандинавок. Як наслідок, золото несподівано завоювала збірна Норвегії в особі Крістін Фоснес, Астрід Слінд, Каролін Сімпсон-Ларсен і Хейді Венг. Бронза – у фінської четвірки Йоханна Матінтало, Кертту Нісканен, Вільма Рююттю та Ясмі Йонсу.

Нашу державу в цих перегонах представляли Анастасія Нікон, Дарина Мигаль, Софія Шкатула та Єлизавета Нопрієнко. Ще на третьому етапі Україну зняли з дистанції як колових.

У чоловічому гірськолижному слаломі переміг бразилець Лукас Бротен. Головна зірка сучасних гірських лиж, швейцарець Марко Одерматт, став другим, а топ-3 замкнув його земляк Лоїк Мейяр. Україну в цій гонці представляв Дмитро Шеп'юк. Він посів 40 місце з 69 гірськолижників, які дісталися фінішу обох спроб.

Жіночий біатлонний спринт виграла норвежка Марен Кіркейде. Друге і третє місця у представниць Франції – Осеан Мішлон та Лу Жанмонно. З чотирьох українок, які брали участь у гонці, найспритнішою виявилась Юлія Джима, яка фінішувала 24-ю. Олександра Меркушина стала 42-ю, Христина Дмитренко показала 54-й результат, а Олена Городна розташувалася на 76-му місці. Як наслідок, перші троє кваліфікувалися у персьют.

Американець Джордан Штоль у ковзанярському спорті на дистанції 500 м встановив черговий олімпійський рекорд (раніше виграв на дистанції 1000 м). Срібна медаль також вдруге поспіль дісталася нідерландцю Еннінгу де Бо. Бронзу взяв канадієць канадець Лоран Дюбрей.

Жіночі змагання зі скелетону виграла австрійка Жанін Флок. Срібло і бронза в доробку німкень – Сузанне Крегер та Жаклін Пфайфер.

У стрибках з трампліна тріумфував словенець Домен Превц – для нього це золото стало вже другим на турнірі. Японець Рен Нікайдо став другим, а третій результат продемонстрував Кацпер Томасяк з Польщі. Українці Євген Марусяк та Віталій Калініченко у першій спробі показали, відповідно, 41-й та 44-й результат, тож на цьому припинили боротьбу.

У шорт-треку на дистанції 1500 метрів успіх повторив нідерландець Єнс ван'т Ваут (раніше він взяв золото на «тисячі»). Кореєць Хван Де Хон став другим, а третю позицію посів латвієць Робертс Крузбергс. Українець Олег Гандей у чвертьфіналі перебував у групі лідерів, поки його не збив з ніг Фрісо Емонс. Нідерландця дискваліфікували, а наш земляк автоматично вийшов у півфінал. Там він посів 4 місце серед 7 спортсменів і потрапив до фіналу В, в якому фінішував останнім і в підсумку став 16-м.

Фрістайлістка Катерина Коцар принесла перший фінал Олімпіад в історії України в бігейрі, фінішувавши одинадцятої у топ-12.

Медальний залік продовжує впевнено очолювати збірна Норвегії. Італійці йдуть другими, а топ-3 замикає США.

Медальний залік Олімпіади станом на 14 лютого

№ Країна Золото Срібло Бронза Усього 1 Норвегія 10 3 7 201 2 Італія 6 3 9 18 3 США 5 8 4 17 4 Австрія 4 6 3 13 5 Франція 4 6 2 12 6 Німеччина 4 5 4 13 7 Нідерланди 4 4 1 9 7 Швеція 4 4 1 9 9 Швейцарія 4 2 3 9 10 Японія 3 4 8 15 11 Австралія 3 1 0 4 12 Чехія 2 2 0 4 13 Словенія 2 1 0 3 14 Південна Корея 1 2 2 5 15 Бразилія 1 0 0 1 15 Великобританія 1 0 0 1 15 Казахстан 1 0 0 1 18 Канада 0 3 5 8 19 Китай 0 2 2 4 20 Польща 0 2 1 3 21 Латвія 0 1 1 2 21 Нова Зеландія 0 1 1 2 23 Болгарія 0 0 2 2 23 Фінляндія 0 0 2 2 25 Бельгія 0 0 1 1 Україна 0 0 0 0

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;

сайт «Суспільне Спорт»;

«Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).