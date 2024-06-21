Доходи від російських активів спрямують для військової підтримки України

Перший транш з доходів від заморожених російських активів розміром 1,5 мільярда євро надійде Україні до кінця літа. Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, інформує «Радіо Свобода».

За його словами, у травні країни-члени Європейського Союзу погодилися використати доходи від заморожених російських активів на користь України.

Водночас як оцінюють у Брюсселі, цьогоріч для офіційного Києва буде доступно до 3 млрд євро. Очікується, що перший платіж у 1,5 млрд євро надійде Україні до «літніх канікул».

Посадовець додав, що гроші спрямують для військової підтримки України. За його словами, у ЄС «працюють на повну силу, щоб уже найближчим часом провести першу закупівлю».

Додамо, що зазвичай у європейських посадовців канікули розпочинаються у серпні.

Нагадаємо, що напередодні лідери країн G7 домовилися про надання кредиту для України на 50 млрд доларів від доходів від заморожених російських активів. Київ отримає ці гроші кількома каналами, їх можна буде використовувати у військових, гуманітарних та відновлювальних цілях. У Вашингтоні розраховують, що Київ отримає кошти вже цього літа.