Станом на 10 серпня петиція про легалізацію в Україні еротики та порнографії набрала необхідні для розгляду президентом 25 тис. підписів. Автор петиції Тарас Сіромський аргументував легалізацію порно та еротики тим, що заборона законом шкодить економіці і правам людини.

«Більшість розвинених держав не мають заборон на порнографічну діяльність. В Україні цей закон приймався з міжнародними зауваженнями, що він порушує свободу слова. Крім того, даний закон не має жодного сенсу, адже усі, хто хоче зніматись у порно – можуть виїхати за кордон і піднімати економіку іншим державам», – йдеться у петиції.

Автор зауважує, що українське законодавство у цій сфері недосконале і має багато прогалин, що «дає простір для його трактування» у судах. У петиції зазначається, що заборона порнографії розвиває корупцію. Також його турбує можлива кримінальна відповідальність для вебкам-моделей, які жертвують гроші для ЗСУ.

«Зараз в інтернеті існують еротичні спільноти від українок для підтримки українських солдат на фронті. Виходить, що ці дівчата, всі OnlyFans і вебкам-моделі, які пожертвували гроші на ЗСУ, автоматично попадають під кримінальну відповідальність. Тому зараз це дуже важливо – зняти заборони на еротику та порно і легалізувати їх в Україні», – йдеться у петиції.

Тепер петиція очікує на розгляд президента. Зараз в Україні діє відповідальність за ввезення, виробництво, збут та поширення порнографічних матеріалів. Законодавство передбачає за це штрафи 17 000-68 000 грн, арешт до 6 місяців або обмеження волі до 3 років.