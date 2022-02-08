Петиція про скасування 200%-400% премій для працівників Львівської міської ради набрала 500 голосів. Тепер її мають розглянути депутати Львівської міської ради.

Петиція про скасування премій працівників Львівської міської ради була зареєстрована 9 грудня 2021 року і за два місяці зібрала необхідні для розгляду депутатами 500 голосів. Авторка петиції Юлія Найчук вимагає скасувати премії працівникам мерії і використати ці гроші «для подальшого цільового використання у теперішній час ескалацій військових конфліктів на сході України та пандемії».

«Скасувати 200%-400% премії для працівників Львівської міськради, та закладений преміальний бюджет на 2021 рік близько 260 млн грн, що становить більше третини усього фонду оплати праці», – вказано у тексті е-петиції.

Нагадаємо, ще у грудні під час затвердження бюджету Львова на 2022 рік депутати встановили ліміти на премії для працівників міської ради: премія міського голови та його заступників не має перевищувати 200%, а решти працівників міськради – 300% посадового окладу. Це рішення фактично уже виконує вимогу авторки петиції.

Додамо, що на офіційному сайті Львівської міської ради щомісяця публікують заробітні плати, премії та інші виплати, які нараховують міському голові Львова, його заступникам та секретарю ради.

На початку пандемії коронавірусу мер Львова на кілька місяців позбавив премій себе і своїх заступників, однак пізніше нарахування премій відновили.