Петр Келлнер загинув у віці 56 років

Найбагатша людина Чехії, мільярдер Петр Келлнер загинув під час аварії вертольота в горах Аляски.

Уламки вертольота Airbus AS350 B3, який вилетів на екскурсію з місцевого гірськолижного курорту Tordrillo Mountain Lodge, були виявлені ввечері в суботу біля льодовика Кник, приблизно в 80 км на схід від міста Анкоридж, повідомила у понеділок, 29 березня, газета The New York Times.

Як уточнила агенція Associated Press, люди каталися на лижах на льодовику, куди їх доставляв вертоліт. В аварії цього вертольота загинули п'ятеро людей. Крім Келлнера загинув ще один громадянин Чехії Бенжамен Ларош, а також двоє американських гідів і пілот.

Також повідомляється, що в катастрофі вижила одна людина – її ім’я не називається.

Хто такий Петр Келлнер

56-річний Петр Келлнер – засновник PPF Group і найбагатший бізнесмен Чехії. Журнал Forbes оцінював його активи в 17,5 млрд доларів, поставивши на 68-е місце серед мільярдерів світу.

Келлнер заробив перший капітал у 1990-х роках після створення інвестиційного фонду, який він використовував для придбання контрольного пакета акцій найбільшої страхової компанії країни.

У жовтні минулого року він придбав велику європейську мережу мовлення – Central European Media Enterprises Ltd (CME) в американського телекомунікаційного гіганта AT&T. Також компанія Келлнера володіє чеським мобільним оператором O2.

Як пише «Європейська правда» з посиланням на чеські ЗМІ, його інвестиційна компанія PPF Group також подарувала мільйони респіраторів та масок і тисячі комплектів та тестів на коронавірус для допомоги Чехії за час пандемії.