Петро Порошенко пояснив, навіщо з України видворили російських дипломатів

Петро Порошенко впевнений, що видворення з країни російських дипломатів дозволить зміцнити безпеку в Україні

Президент Петро Порошенко впевнений, що видворення з країни російських дипломатів дозволить зміцнити безпеку в Україні і послабити зусилля «п'ятої колони» по дестабілізації внутрішньої ситуації. Про це йдеться в його відеозверненні, опублікованому у Facebook.

«Сьогодні російський агресор отримав потужну солідарну реакцію цивілізованого світу на цинічну хімічну атаку в Солсбері. Переконаний, що видворення з території України 13 російських дипломатів зміцнить нашу безпеку, послабить зусилля «п'ятої колони» по дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні», – заявив він.

Порошенко зазначив, що дипломатичні відносини України з Росією де-факто заморожені.

«Давно немає послів, і дипломатичну присутність зведено майже до нуля – того критичного мінімуму, який дозволяє піклуватися про наших громадян - заручників у Росії», – додав він.

Президент нагадав, що Україна продовжує координувати зусилля із західними союзниками і партнерами щодо подальшого посилення тиску на російського агресора.

«Попереду нові санкції, нові обмеження. Захід і Україна твердо стоять єдиним фронтом у боротьбі з російською агресією і спробами Кремля розхитати єдність і знищити демократичні цінності», – підсумував Порошенко.

Як інформував ZAXID.NET, раніше стало відомо, що Україна видворить 13 російських дипломатів.

Сьогодні також стало відомо про те, що США, Канада, Україна, Албанія та 14 країн-членів Європейського Союзу оголосили про висилку російських дипломатів у відповідь на отруєння бойовою хімічною речовиною екс-шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки у Великій Британії. Загалом до Росії повернуться понад 100 осіб.