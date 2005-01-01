Україна висилає 13 російських дипломатів через отруєння Скрипаля

«Наші дипломатичні стосунки з РФ де-факто заморожені», — заявив президент

Україна через скандал з отруєнням у Великій Британії колишнього російського шпигуна висилає з України 13 дипломатів РФ. Про це повідомив президент Петро Порошенко.

«У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Велика Британія) Україна у дусі солідарності з нашими британськими партнерами та трансатлантичними союзниками, та в координації з країнами ЄС, ухвалила рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів із тих небагатьох, що залишилися», – зазначив голова держави.

Президент додав, що «як відомо, наші дипломатичні стосунки з РФ де-факто заморожені».

«Росія вкотре підтвердила своє зневажливе ставлення не лише до суверенітету незалежних держав, а й до цінності людського життя. Україна відчуває це щодня в окупованому українському Криму та на Донбасі. Тому, як ніколи, важливо не обмежуватися символічними жестами. Наступний крок – збільшення ціни для Москви за вчинені міжнародні злочини, включно через посилення персональних, фінансових та економічних санкцій», – наголосив Порошенко.

Оновлено 18:10 В українському МЗС заявляють, що російські дипломати, яких збираються вислати, є представниками спецслужб РФ. Про це в сказала речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца в ефірі «112 Україна»

«Ми отримали всі докази, ці 13 є представниками російських спецслужб. Найближчим часом відбудеться їхнє видворення з території України. Буквально зараз відбудеться вручення відповідної ноти тимчасово повіреному РФ в Україні про видворення цих дипломатів та оголошення їх персонами нон ґрата», – сказала вона.

«Це тільки початок тієї політики щодо Росії, що призведе до її подальшої ізоляції через зневагу до міжнародного права, порушення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, використання забороненої зброї на території іншої держави. Звичайно, треба посилити санкційні важелі з РФ, і всі партнери розуміють», – додала Беца.

Як відомо, 4 березня в британському Солсбері отруїли екс-полковника запасу ГРУ РФ Сергія Скрипаля, який працював на британські спецслужби, а також його дочку Юлію. Країни ЄС вважають вкрай ймовірним, що відповідальність за отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля лежить на Росії. Британія вислала 23 російських дипломатів і призупинила дипломатичні контакти з Москвою на високому рівні.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявляла, що дипломатичні відносини між Україною та Росією зведені до критичного мінімуму, і висилка російських консулів призведе до висилки українських консулів, що неприпустимо для українських політв’язнів в РФ.