Геращенко вважає, що після розриву дипвідносин нікому буде допомогти українським політв'язням в РФ

Дипломатичні відносини між Україною та Росією зведені до критичного мінімуму, і висилка російських консулів призведе до висилки українських консулів, що неприпустимо для українських політв’язнів в РФ. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко у мережі Facebook.

Так вона прокоментувала наміри нашої країни приєднатись до європейських країн та США, які готуються вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння у Великій Британії колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії.

«По-перше, в Україні давно немає посла РФ, ми не прийняли агреман на нового посла. Так само немає посла України в РФ. Наші дипломатичні відносини зведені до критичного мінімуму», – зазначила Геращенко.

За її словами, в посольствах залишається кілька рядових дипломатів і консули. «Висилка російських консулів призведе до висилки українських консулів – й наші політв‘язні в РФ залишаться сам на сам з «мордором», без шансу бодай раз на кілька місяців побачити українського представника, відчути мінімальну підтримку», – додала Геращенко.

Водночас вона нагадала про ув’язнених в РФ українців Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Романа Сущенка, Павла Гриба. «Ви правда цього хочете? Чи запитаємо в мами Клиха, дружини Карпюка, родини Сущенка і Гриба, інших наших заручників?», – дала волю емоціям Геращенко.

До слова, екс-генконсул України у Стамбулі, голова правління «Майдану закордонних справ» Богдан Яременко раніше повідомляв, що у випадку розриву дипломатичних відносин між Україною та РФ, консульські функції України, зокрема допомогу бранцям, на території країни-агресора може виконувати третя держава за дорученням.