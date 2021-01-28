Для будівництва Північної об’їзної Львова у викупили 16 приватних земельних ділянок із 52 необхідних. Почати будівництво дороги планують у 2021 році.

Як повідомили у Львівській ОДА, договори купівлі-продажу на всі ділянки планували укласти ще до кінця 2020 року, однак через адмінреформу й формування нових районів на Львівщині процедура затягнулася, оскільки спадкоємці мають увійти у право власності на майно.

«На сьогодні усі ділянки викупили на території Кам’янка-Бузького району, щодо двох інших доручив головам РДА посилити роботу та до кінця лютого укласти усі договори», – сказав заступник голови ЛОДА Юрій Бучко.

Для викупу ділянок Служба автомобільних доріг Львівщини передала районним адміністраціям 16,5 млн грн. Загалом необхідно викупити 52 ділянки на території Жовківського, Кам’янка-Бузького та Яворівського районів.

Нагадаємо, що почати будівництво 24-кілометрової Північної об'їзної Львова планують у 2021 році. Загальна вартість проекту – 11,1 млрд грн. Її будуватимуть за кредитні кошти ЄБРР.

Північний об’їзд Львова має бути дорогою найвищої категорії 1А, яка матиме чотири смуги руху, три мости, сім шляхопроводів та три естакади. Об’їзна пролягатиме уздовж сіл Бірки Завадів, Зашків, Гряду і до Малих Підлісок.