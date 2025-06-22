Пізно ввечері у суботу, 21 червня, львів’янин вдарив двох сусідів ножем під час конфлікту – чоловіки потрапили до лікарні, а справою зайнялась поліція.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, 22 червня приблизно 00:30 поліція отримала повідомлення від медиків про двох чоловіків із ножовими пораненнями. Правоохоронці з’ясували, що пізно ввечері 21 червня на вулиці Кордуби між трьома сусідами виник конфлікт, під час якого 37-річний львів'янин дістав ніж та спричинив різані рани двом 36-річним чоловікам.

Потерпілі були доставлені до лікарні з різаними ранами, за цим фактом розпочали два кримінальні провадження за ст.125 ККУ. Санкція статті передбачає покарання – штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року. Призначено експертизи. Встановлюються всі обставини події.