Під час конфлікту у Дніпрі чоловік підірвав бойову гранату

У Дніпрі поліція затримала зловмисника, який під час конфлікту кинув гранату під ноги іншому чоловіку. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області, подія сталася 3 січня приблизно о 01:00 на бульварі Слави.

Між двома чоловіками виник конфлікт, в результаті якого один з них кинув під ноги іншому гранату. Попередньо встановлено, що йдеться про РГД-5. Постраждалого, який дістав численні осколкові поранення, госпіталізовано до лікарні. Чоловіка, що кинув гранату, затримано та доставлено до поліції.

За цим фактом відкрито два кримінальних провадження за частиною 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться слідчі дії.