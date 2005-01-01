У Запоріжжі від вибуху гранати в гуртожитку загинули дві людини

СуспільствоРоман Ганкевич, 25 грудня7050

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У Запоріжжі від вибуху гранати в гуртожитку загинули дві людини
фото 061.ua
Граната вибухнула на першому поверсі гуртожитку

У Запоріжжі в гуртожитку по вулиці Бородінській стався вибух, внаслідок якого дві людина загинула. Про це інформувала «Радіо Свобода» з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

За попередньою інформацією, вибухнула граната. Речниця запорізької поліції Катерина Людвик повідомила, що обставини трагедії наразі встановлюються. На місці працюють працівники поліції та рятувальники.

Як зазначає місцеве видання 061.ua, загиблий чоловік був раніше судимий за вбивство і за зберігання зброї. У 2012 році він вистрілив жінці в голову, проте постраждала претензій не мала, тому чоловіка покарали тільки за зберігання зброї.

За даними поліції, за 10 місяців 2017 року правоохоронці зафіксували 139 випадків використання вибухових пристроїв у мирних містах України. Як повідомляв голова Нацполіції Сергій Князєв, зафіксовані 39 фактів умисних вбивств із використанням вибухових пристроїв.

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