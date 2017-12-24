У Дніпрі стався вибух у квартирі працівниці поліції

Жінку з осколковими пораненнями забрала швидка

У Дніпрі в дев’ятиповерхівці стався вибух, внаслідок якого постраждала працівника поліції. Інцидент стався приблизно о 5:30 ранку 24 травня у багатоквартирному будинку на вулиці Данила Галицького, пише місцеве видання «Інформатор».

Згідно із попередньою інформацією, причиною вибуху став саморобний вибуховий пристрій. Жінка, яка є працівницею поліції, вранці заходила до своєї квартири і в той час спрацювала вибухівка, яка була закладена під дверима.

Внаслідок вибуху поліцейська дістала осколкові поранення усього тіла, оскільки пристрій був начинений цвяхами й іншими дрібними металевими деталями. Вибуховою хвилею у всьому під'їзді вибило вікна.

Постраждалу забрала швидка.