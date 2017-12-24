У Дніпрі стався вибух у квартирі працівниці поліції

Злочинці начинили вибуховий пристрій цвяхами і сховали його під дверима

СуспільствоКатерина Чурилова, 24 грудня2840

До теми

У Дніпрі стався вибух у квартирі працівниці поліції
фото Інформатор
Жінку з осколковими пораненнями забрала швидка

У Дніпрі в дев’ятиповерхівці стався вибух, внаслідок якого постраждала працівника поліції. Інцидент стався приблизно о 5:30 ранку 24 травня у багатоквартирному будинку на вулиці Данила Галицького, пише місцеве видання «Інформатор».

Згідно із попередньою інформацією, причиною вибуху став саморобний вибуховий пристрій. Жінка, яка є працівницею поліції, вранці заходила до своєї квартири і в той час спрацювала вибухівка, яка була закладена під дверима.

Внаслідок вибуху поліцейська дістала осколкові поранення усього тіла, оскільки пристрій був начинений цвяхами й іншими дрібними металевими деталями. Вибуховою хвилею у всьому під'їзді вибило вікна.

Постраждалу забрала швидка.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

В Дніпрі невідомі підірвали автомобіль прокурора ZAXID.NET
Мерія Дніпра ухвалила програму українізації міста ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук