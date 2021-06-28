Тіло юнака вдалося знайти лише через 12 годин

У Тернопільському ставі вчора, 27 червня, втопився 19-річний хлопець. Юнак о 23:00 пішов купатися на комунальному «Дальному» пляжі, але так і не повернувся. До рятувальників подзвонили його друзі, з якими той відпочивав. Пошуки чоловіка продовжилися сьогодні зранку і вже після обіду з дна ставу вдалося підняти тіло юнака.

Хлопець приїхав до Тернополя із Волинської області. В обласному центрі він відпочивав зі знайомим, а потім компанія вирішила продовжити відпочинок на комунальному пляжі Тернопільського ставу. Очевидці розказали, що хлопець зайшов у воду, щоб поплавати. Його намагалися зупинити, бо він на руці мав гіпс, але юнак не послухався.

«Після отримання повідомлення представники ДСНС одразу ж прибули на виклик та організували пошукові роботи із залучення особового складу 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ Головного управління та спеціальної техніки. А сьогодні, 28 червня до пошуків долучились водолази, які прочісували дно водойми в районі ймовірного місця утоплення людини», – зазначили у повідомленні управління ДСНС в Тернопільській області.

Всього на місці події працювали 11 рятувальників та п'ять одиниць техніки, у тому числі два плаваючі засоби. Близько 12:00 понеділка, 28 червня, водолази знайшли на дні тіло хлопця і передали на експертизу.

Зазначимо, це не перший випадок утоплення на Тернопільщині за останні тижні. Так, кілька днів тому на Дністрі втопилося двоє підлітків – 14-річні хлопці вирішили порибалити на човні вночі. Тіла хлопців знайшли в річці аж на третій день.