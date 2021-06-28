У ДТП на заході Туреччини постраждали туристи з України
П'ятьох громадян України госпіталізували до лікарні
У провінції Айдин, що на заході Туреччини, сталася ДТП за участю українських туристів. У результаті аварії постраждали 5 громадян України, їх госпіталізували до місцевої лікарні, повідомило турецьке видання Ege Haber.
Аварія сталася на трасі в районі Секе, що в провінції Айдин, приблизно о 6:00 27 червня.
За попередньою інформацією, українські туристи їхали в мікроавтобусі, яким керував 52-річний місцевий житель. З невідомої причини транспорт вийшов з-під контролю, виїхав на зустрічну смугу, де й врізався в інший автомобіль.
фото Ege Haber
Загалом у ДТП постраждали 9 людей, зокрема водії транспортів, які зіткнулися, а також 2 громадян Туреччини та 5 туристів з України. Усіх потерпілих доправили до місцевої лікарні.
Наразі триває розслідування інциденту. За попередніми висновками, водій мікроавтобусу заснув за кермом.
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