До гасіння пожежі залучені гелікоптери та спецтехніка

У Туреччині в районі курортного Мармарису, що на Егейському узбережжі, виникла пожежа у лісовій зоні. Як пише турецьке видання Hurriyet, один із ліквідаторів пожежі загинув.

Масштабні лісові пожежі спалахнули після того, як температура піднялася вище норми сезонних показників. Спершу почали горіти дерева на схилах пагорба неподалік населеного пункту, а потім через пориви вітру вогонь перекинувся на територію курорту. До гасіння пожежі залучили авіацію.

Dün Dalaman'da kağıt fabrikasında çıkan yangın ve bugün Marmaris İçmeler Mahallesi’nde sabah saatlerinde başlayan yangın ile hepimizin yüreği yanmıştır. Marmaris’te çıkan yangında bir orman personelimizin şehit olması hepimizi derinden üzdü. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum! pic.twitter.com/fl2bivr8V0 — Adem Zeybekoğlu (@adem_zeybekoglu) June 27, 2021

Губернатор Мугли Орхан Тавлі розповів, що вогонь перекинувся на пришвартовану біля берега яхту вартістю два мільйони турецьких лір – вона згоріла вщент. Про постраждалих серед цивільних, зокрема, туристів не повідомляється.

відео Forces Of Nature

В МЗС України зазначили, що українці під час пожеж не постраждали. Міністр Дмитро Кулеба доручив консульству України в Анталії тримати ситуацію на особливому контролі.

«Поблизу міста Мармарис в Туреччині триває масштабна лісова пожежа. До гасіння залучені гелікоптери та спецтехніка. Постраждалих серед цивільних, зокрема українців, немає», – написав у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

Поблизу м. Мармаріс в Туреччині триває масштабна лісова пожежа. До гасіння залучені гелікоптери та спецтехніка. Постраждалих серед цивільних, зокрема українців, немає. @DmytroKuleba доручив консульству України в Анталії тримати ситуацію на особливому контролі. #КонсулПоруч — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) June 27, 2021

Метеорологічне відомство країни підтвердило, що минулий місяць у Туреччині був найтеплішим за останній 51 рік у Туреччині, попереджаючи, що найближчими днями температура може зрости.

Як інформував ZAXID.NET, Туреччина на тлі покращення ситуації з коронавірусом планує з 1 липня скасувати комендантську годину.