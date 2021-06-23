У вівторок , 22 червня, у Туреччині внаслідок зіткнення гідроциклів загинув громадянин України. Про це повідомляє Hurriyet.

28-річний Віталій Галушко орендував гідроцикл неподалік 5-зіркового готелю в місті Кемер, що біля Анталії. Подробиць інциденту ЗМІ не уточнили, наразі відомо, що гідроцикли зіткнулися у морі, після чого українець впав у воду та втратив свідомість.

Рятувальники терміново дістали постраждалого з води, чоловіка доправили у найближчу приватну клініку. Але лікарям не допомогли врятувати туриста. Тіло було відправлено до моргу Кемерської державної лікарні.

За інформацією ЗМІ, загиблим українцем виявився 28-річний Віталій Галушко

На місці події працювало командування берегової охорони TCSG 33 Boat Command. Наразі турецька прокуратура розпочала розслідування цього інциденту.

МЗС України наразі не коментувало інцидент.