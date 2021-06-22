Туреччина з 1 липня скасує комендантську годину, а також обмеження на міжміські поїздки і міський громадський транспорт, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу, заявив у понеділок, 21 червня, президент цієї країни Реджеп Тайїп Ердоган після засідання Кабінету міністрів в Анкарі. Рішення послабити карантинні обмеження прийнято у зв'язку зі зменшенням кількості випадків захворювання на Covid-19.

За словами Ердогана, які наводить агенція Anadolu, з 1 липня в державних установах і організаціях Туреччини буде відновлений нормальний режим роботи.

У понеділок в країні було зареєстровано 5294 нових хворих на коронавірус, 51 людина померла, 5093 одужали.