Росіяни знову атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури України

У ніч на понеділок, 19 жовтня, росіяни застосували проти України 16 балістичних ракет та понад 200 безпілотників. Унаслідок обстрілів в Україні пошкоджено понад десять об’єктів енергетичної інфраструктури. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський повідомив, що Україна знову не отримала від США попередження про пуски російських балістичних ракет. За його словами, загалом росіяни спрямували на Україну 16 балістичних ракет та понад 200 безпілотників різних типів, серед яких були й реактивні.

За словами президента, під час нічної атаки росіяни атакували об’єкти енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Житомирській, Хмельницькій, Харківській, Тернопільській, Одеській та Рівненській областях.

«Лише за одну цю ніч пошкоджено понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури та щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла. Ремонтні бригади працюють на місцях», – повідомив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не хотіла війни й завжди відгукувалася на будь-які пропозиції щодо деескалації. Водночас Кремль щоразу відкидає мирні ініціативи. Також президент повідомив, що Україні блокують постачання ракет для систем протиповітряної оборони.

«Путін не хоче не те що завершення цієї війни, а навіть будь-яких деескалаційних кроків. КОЖЕН із партнерів стикався із цим особисто, коли чув відмови від Росії. І дуже важливо називати речі своїми іменами. Називати агресора агресором і допомагати Україні захищати життя. Коли постачання ракет для української ППО блокується, а Росія отримує послаблення чи відтермінування санкцій, це є, на жаль, запереченням реальності з боку партнерів. У реальності війна триває, і триває лише через російські удари, російське бажання цю війну затягувати», – наголосив Володимир Зеленський.

В «Укренерго» повідомили, що фахівці вже почали виконувати ремонт пошкоджених обʼєктів там, де це дозволяє безпекова ситуація.

«Щоб уникнути перевантаження пошкодженого попередніми російськими обстрілами – у частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2 черг) для всіх категорій споживачів», – повідомили в «Укренерго».

Нагадаємо, внаслідок російської атаки у Києві загинула 21-річна жінка, ще шестеро людей отримали поранення. Крім того, вранці росіяни атакували Львів реактивним дроном, який силам ППО вдалося збити.