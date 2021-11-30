Андрій Єрмак (на фото) порадив людину, яку Кличко призначив своїм заступником

Масові обшуки у КМДА, які відбулися у більшості її структурних підрозділів, оминули департамент міського благоустрою, директором якого є Олексій Кулеба, призначений на посаду «за рекомендацією» керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Як йдеться у розслідуванні, Кулеба очолив департамент міського благоустрою КМДА у листопаді 2019 року. За словами міського голови Києва Віталія Кличка, він попросив Офіс президента в 2019 році запропонувати кандидатуру очільника цього підрозділу. Тоді керівник Офісу президента Андрій Єрмак порадив йому цю людину, яку Кличко призначив також своїм заступником.

відео Bihus.Info

На запит журналістів, у КМДА надали перелік комунальних підприємств, управлінь та департаментів, у яких здійснювали обшуки. Серед них не було департаменту міського благоустрою, очолюваного Олексієм Кулебою з 2019 року.

Цей департамент контролює законність встановлення споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи будь-якого іншого призначення. Мова йде про перевірку зон стихійної торгівлі, а також перевірку дозвільних документів на встановлення об’єктів малої архітектурної форми (МАФи). Крім того, у департаменті благоустрою можуть зупиняти самовільні роботи і висувати приписи з вимогою знесення об’єктів, встановлених без дозвільних документів або з порушеннями.

Зазначимо, що з початку травня 2021 року правоохоронці регулярно проводили обшуки у структурних підрозділах КМДА. Кличко у коментарях ЗМІ називав цей процес «атакою на КМДА та на нього особисто з боку Офісу президента».

16 серпня в приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ДП «Укрдержбудекспертиза», а також в низці підрядних організацій відбулися обшуки у справі щодо будівництва Подільського мосту в Києві. Крім того, прокуратура Києва проводила обшуки в Печерській РДА через нібито розтрату 500 тис. грн на держзакупівлях.

Загострення відносин між Віталієм Кличком та центральною владою відбулося навесні 2021 року. Правоохоронні органи влаштували масовані обшуки в комунальних підприємствах та їхніх підрядниках, що мер міста назвав тиском на міську владу. На думку Кличка, обшуки пов'язані з небажанням миритися із запровадженням виконавчих комітетів, «коли громада і управління містом не залежать від вказівок і волі Банкової». Кличко також стверджував, що про всі факти зловживань міській владі було відомо і вона сама передавала про це інформацію правоохоронцям.

Зеленський же про Кличка сказав, що «голова мого офісу не бере хабарі, тому ми не конкуренти».