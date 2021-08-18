Обшук зокрема провели у кабінеті одного із заступників голови КМДА, який є куратором вказаного комунального підприємства

У Києві Служба безпеки України викрила схему привласнення коштів керівництвом КП «Житлоінвестбуд-УКБ». Посадовці розкрадали гроші, призначені для відновлення столичних дитячих садочків та шкіл.

За попередніми даними, з бюджету міста вивели майже 30 млн грн, повідомили у прес-центрі СБУ.

Організатори «схеми» діяли через підконтрольні підприємства, яких вони залучили до виконання будівельних та ремонтних робіт як підрядників.

«Партнери» виконували роботи частково і не в повному обсязі, до того ж за суттєво завищеними розцінками. Траплялося, що деякі роботи не виконувалися взагалі, хоча зазначали, що вони «виконані».

За даними слідства, впродовж 2019 року комунальники провели конкурсні торги на загальну суму понад 120 млн грн, 30 млн грн з яких вивели у «тінь», розподіливши їх між учасниками оборудки.

Правоохоронці провели 11 обшуків в офісах, та помешканнях посадовців КП «Житлоінвестбуд-УКБ» та співробітників підконтрольних комерційних структур.

Зокрема, обшук проведено у кабінеті одного із заступників голови КМДА, який є куратором вказаного комунального підприємства.

У ході обшуків вилучили документи, що підтверджують протиправну діяльність, печатки.

Відкрите кримінальне провадження за статтею про «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб» (за ч. 3 ст. 191). Наразі призначено будівельно-технічні та економічні експертизи для встановлення завданих місту збитків.