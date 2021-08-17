Віталій Кличко заявив про спроби змінити його на «зальотного ставленика»

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив про політично мотивований тиск на столичну владу. Так він відреагував на обшуки у справі Подільського мосту та інших провадженнях, що відбулися в понеділок, 16 серпня. У відеозверненні, оприлюдненому КМДА, Кличко звернувся до киян та представників різних органів влади і заявив, що нібито щодо нього реалізовують спланований сценарій.

«Я хочу звернутися до киян, до представників місцевого самоврядування, представників різних органів влади. І наголосити на наступному: той сценарій, що сьогодні відпрацьовують на столичній владі, – небезпечний прецедент для всієї країни», – заявив він.

За словами очільника Києва, масові обшуки, що паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади, і які тривають вже кілька місяців, є «політично мотивованим тиском на владу Києва». На думку Кличка, ці дії спрямовані на дискредитацію столичної влади та його, як мера.

«І робиться це з однією метою – спаплюжити мою репутацію. Та створити підґрунтя, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА зальотного ставленника, а не того, кого обрали кияни», – заявив він.

Кличко також зазначив, що про винуватість окремих осіб можна буде говорити після вироків суду. Натомість влада Києва продовжуватиме будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу, «хоч його і намагаються заблокувати численними обшуками по колу».

Зазначимо, що 16 серпня в приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ДП «Укрдержбудекспертиза», а також в низці підрядних організацій відбулися обшуки у справі щодо будівництва Подільського мосту в Києві. Крім того, прокуратура Києва проводила обшуки в Печерській РДА через нібито розтрату 500 тис. грн на держзакупівлях.

До слова, призначати і звільняти голову КМДА може винятково президент України за поданням Кабміну. У вересні 2019 року уряд Олексія Гончарука вже направляв президенту подання, однак безрезультатно. У той час у Кличка був конфлікт із головою Офісу президента Андрієм Богданом, нагадує LB.ua.

Однак три рішення Конституційного суду щодо тлумачення статті 118 Основного закону говорять про те, що очільником КМДА може бути тільки людина, обрана киянами як мер міста.

У травні 2014-го мером Києва було обрано Віталія Кличка, і новий президент Петро Порошенко після вступу на посаду відразу призначив його головою КМДА. У листопаді 2020 його було переобрано мером столиці у першому турі.

Нове загострення відносин між Кличком та центральною владою відбулося навесні 2021 року. Правоохоронні органи влаштували масовані обшуки в комунальних підприємствах та їхніх підрядниках, що мер міста назвав тиском на міську владу. На думку Кличка, обшуки пов'язані з небажанням миритися із запровадженням виконавчих комітетів, «коли громада і управління містом не залежать від вказівок і волі Банкової». Кличко також стверджував, що про всі факти зловживань міській владі було відомо і вона сама передавала про це інформацію правоохоронцям.

Зеленський же про Кличка сказав, що «голова мого офісу не бере хабарі, тому ми не конкуренти».

ДФС заявила про проведення 40 обшуків для розслідування корупційних справ на комунальних підприємствах Києва. У КМДА звинуватили ДФС у маніпулюванні фактами і сказали, що всі слідчі дії стосуються винятково діяльності підрядних та субпідрядних організацій, які є приватними товариствами.