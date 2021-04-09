Міський голова Києва Віталій Кличко закликав Кабінет міністрів запровадити в Україні загальний національний локдаун. Він вважає, що в умовах відсутності масової вакцинації країну чекає катастрофа. Про це він заявив на брифінгу в п’ятницю, 9 квітня.

«Звертаюся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну. Пересування між регіонами країни повинне бути обмежене, з контролем дотримання суворих правил», – заявив він.

Він загадав, що з початку квітня в Україні померли 3556 людей, у Києві – 392. Він вважає, що в умовах відсутності масового щеплення населення країну чекає катастрофа.

«Скільком людям потрібно захворіти, або померти, щоб центральна влада зрозуміла необхідність заходів на державному рівні», – резюмував він.

Крім того, він заявив, що КМДА просить МОЗ дозволити міській владі використовувати всі відомчі лікарні Києва для розміщення пацієнтів із коронавірусом. Зі слів Кличка, це понад 10 тис. додаткових ліжкомісць.

Нагадаємо, що «Червоний» рівень епіднебезпеки оголошений у Києві та Київській області з 20 березня. Згодом Віталій Кличко оголосив про додаткове посилення карантину у місті. Так, з 5 квітня усі школи та дитсадки в Києві мають бути зачинені, а користуватися громадським транспортом можна лише за спецперепустками для працівників критичної інфраструктури. Такі обмеження діятимуть щонайменше два тижні – до 16 квітня.

В перший день посиленого карантину зранку в місті утворилися багатокілометрові затори, а ціни на таксі зросли втричі. Біля входу до метро чергують поліцейські, які провіряють наявність відповідних перепусток. До громадського транспорту допускають не всіх – спецперепустки видавали на вихідних, однак не всі змогли їх отримали.