Чотирьох людей евакуювали за допомогою драбини

У понеділок, 5 лютого, сталася пожежа в гуртожитку на вулиці Загорській в Ужгороді. Чотирьох мешканців гуртожитку евакуювали, одна людина загинула.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 6 лютого, в будівлі загорілася кімната на другому поверсі. Всередині пожежники виявили тіло 57-річного чоловіка.

«Через сильне задимлення, бійцям ДСНС довелось евакуйовувати чотирьох людей з поверху за допомогою драбини. Двоє з них, а саме 29-річна жінка та її дев'ятимісячне немовля встигли надихатись продуктами горіння, тож рятувальники передали їх в руки лікарів екстреної медичної допомоги», – інформують в ДСНС.

Менш ніж за годину пожежу загасили. Що стало причиною загорання, встановлюють правоохоронці.