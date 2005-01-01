Під час реконструкції вул. Личаківської знайшли авіабомбу часів Другої світової війни

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 17:38 5210

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У п'ятницю, 30 березня, у Львові під час реконструкції вул. Личаківської працівники компанії «Онур» знайшли авіаційну бомбу часів Другої світової війни. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради, посилаючись на інформацію управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

Як повідомили у мерії, авіабомбу часів Другої світової війни виявили близько 15:00 на тій ділянці дороги, де триває реконструкція, а саме поблизу перетину вул. Личаківської і Долішньої.

Місце події обгородили, виставили охорону. Начальникові 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України подали заявку на вилучення та знешкодження виявленого вибухового предмету.

Нагадаємо, вул. Личаківську почали ремонтувати в березні 2017 року. Зокрема, вже відремонтувати перехрестя з вул. Мечникова і відновили рух трамвая №2 та 7 на Погулянку, а також ділянку від вул. Круп'ярської до вул. Котика. Ділянку Личаківської від вул. Долішньої до вул. Пасічної перекрили 26 березня. У зв'язку з цим змінили 10 автобусних маршрутів.

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