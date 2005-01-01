У Львові в підвалі будинку виявили артилерійський снаряд

СуспільствоА. Д., сьогодні, 12:092570

До теми

У Львові в підвалі будинку виявили артилерійський снаряд
фото ілюстративне

Під час проведення ремонтних робіт теплотраси під львівським будинком на вул. Науковій, 13 знайшли протитанковий снаряд. Небезпечну знахідку часів Другої світової війни виявили 29 березня о 19:18 – про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

Артилерійський снаряд калібру 100-мм знаходився в підвалі 9-поверхового будинку, його походження поки невідоме. Місце події охороняють надзвичайники. Відправлено заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України на вилучення та знешкодження вибухового предмету.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Причиною вибуху будинку у Золочеві називають самовільне підключення газу ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук