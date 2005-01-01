У Львові в підвалі будинку виявили артилерійський снаряд

Під час проведення ремонтних робіт теплотраси під львівським будинком на вул. Науковій, 13 знайшли протитанковий снаряд. Небезпечну знахідку часів Другої світової війни виявили 29 березня о 19:18 – про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

Артилерійський снаряд калібру 100-мм знаходився в підвалі 9-поверхового будинку, його походження поки невідоме. Місце події охороняють надзвичайники. Відправлено заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України на вилучення та знешкодження вибухового предмету.