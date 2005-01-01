Під час роботи в деревообробному цеху мешканці Старосамбірщини відірвало частину руки

Старосамбірські поліцейські встановлюють обставини травмування 60-річної жінки на деревообробному підприємстві. Жінка внаслідок травмування у понеділок, 18 червня, залишилась без частини руки.

У жінки, яку доставили до лікарні близько 11:00 діагностували обширну рвану рану правого плечового поясу з ампутацією верхньої третини руки, артеріальну кровотечу та травматичний шок. Її госпіталізували в реанімаційне відділення.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі.

Поліцейські встановлюють обставини події, проводять досудове розслідування.