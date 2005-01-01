П’яному стримеру на Київщині відірвало руку під час демонстрації гранати

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 16:377130

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Двоє нетверезих хлопців організували в соцмережі онлайн-демонстрацію гранати РГД-5, тротилової шашки і детонатора. Однак під час демонстрації гранати стався вибух, повідомили у поліції Київщини.

У результаті 25-річному жителю села Велика Солтанівка Васильківського району Київської області відірвало передпліччя лівої руки.

Вибух стався у квартирі потерпілого. Після інциденту поліцейські знайшли там сотні різнокаліберних патронів.

Порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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