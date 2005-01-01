В Черкасах від вибуху автомобіля загинув місцевий бізнесмен

Автомобіль після вибуху проїхав ще 50 метрів

У Черкасах вранці в суботу, 16 червня, невідомі підірвали автомобіль Mercedes E280, в якому перебував місцевий бізнесмен Анатолій Скоромний, директор ТЦ «Транзит» і голова Правління регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців у Черкаській області.

Чоловік помер у лікарні через годину після операції. У нього були опіки спини і голови. За словами очевидців, шансів вижити в постраждалого не було, пише місцеве видання «Про все».

«В результаті вибуху автомобіль підкинуло, і з-під авто з'явилося полум'я. Після цього авто проїхало ще близько 50 метрів. Коли водія діставали з авто, він мав опіки спини та голови, а біля водійського сидіння була вирва від вибуху. Весь салон був в крові та людських рештках», – розповів у коментарі виданню очевидець на умовах анонімності.

Разом з тим місцева прокуратура кваліфікувала вибух автомобіля як замовне вбивство, повідомило місцеве видання«Прочерк» з посиланням на прес-службу прокуратури. Зокрема, за фактом вибуху було порушено кримінальну справу за ст. 115 ч. 2 п. 11 (умисне вбивство на замовлення).