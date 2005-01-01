В Києві арештували власника автомобіля, від вибуху в якому постраждали діти

Власника автомобіля, в якому 14 червня розірвалася граната, через що постраждали четверо дітей, взяли під варту на два місяці без права внесення застави. Відповідне рішення 16 червня прийняв Святошинський райсуд Києва.

«Враховуючи, що підозрюваний – житель Святошинського району Києва – є учасником АТО, має навички поводження зі зброєю, не передбачив настання тяжких наслідків у вигляді можливого травмування людей, хоча міг і повинен був їх передбачити, слідчий клопотав перед судом про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави», – йдеться в повідомленні суду.

Суддя задовольнила клопотання слідчого. Підозрюваний залишиться під вартою в слідчому ізоляторі протягом 60 днів.

Нагадаємо, власнику авто, через вибух біля якого постраждали діти, раніше повідомили про підозру у незаконному зберіганні вибухових речовин і у завданні ненавмисного тяжкого тілесного ушкодження. Чоловіка затримали на Рівненщині.