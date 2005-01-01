У Києві затримали власника автомобіля, через вибух у якому постраждали діти

Четверо дітей постраждали під час вибуху автомобіля в Києві

Власника автомобіля, в якому діти знайшли вибухівку, затримано. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«У Києві вчора - діти лізуть у припаркований на вулиці старий остов автомобіля «Волга», відкривають бардачок - лунає вибух, навколо кров, чотирьох дітей 10-12 років поранено, одна дитина не опритомнює. Власник «Волги», найімовірніше, відреагував установкою вибухівки-пастки на попередню крадіжку інструменту з машини. За фактом вибуху втік. Зараз затриманий поліцією в Рівненській області», - написав він.

Відео Нацполіції

Зазначимо, що напередодні поліція повідомляла, що, діти, які гралися у дворі будинку по вулиці Чорнобильській, 4/56, у четвер, 14 червня, знайшли в салоні автомобіля коробку. Коли вони спробували її відкрити, пролунав вибух. На фото, які оприлюднила поліція, видно, що вибух стався біля машини.

Постраждали 5-річний хлопчик, 11-річна і дві 8-річні дівчинки. Хлопчик з вчорашнього дня досі перебуває у комі.