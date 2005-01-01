Четверо дітей постраждали під час вибуху автомобіля в Києві

СуспільствоОлег Костюк, 14 червня31840

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Четверо дітей постраждали під час вибуху автомобіля в Києві
фото Нацполіції
Двоє з чотирьох госпіталізованих дітей - у важкому стані

Четверо дітей госпіталізовані через вибух автомобіля в Святошинському районі Києва. Про це повідомили у спільноті «Київ Оперативний» у Facebook.

На опублікованних фото видно, що на місці інциденту знаходяться відразу три машини швидкої допомоги.

«Щойно на Чорнобильській, 4/56, ц припаркованому автомобілі Волга щось вибухнуло. Місцеві жителі кажуть, що було схоже на газовий балон, але стверджувати поки рано. За попередньою інформацією, є 4 постраждалих. Більш точна інформація про кількість постраждалих і їх стан встановлюється. На місці працюють лікарі, правоохоронці та рятувальники», – йдеться у повідомленні.

«Українські новини» з посиланням на правоохоронців пишуть, що постраждали четверо дітей.

Поліція Києва на своєму сайті уточнює, що двоє з чотирьох госпіталізованих дітей - у важкому стані.

Надзвичайна подія сталася о 16:40. За попередньою версією правоохоронців, діти, які гралися у дворі будинку, знайшли в салоні автомобіля невідомий предмет, схожий на коробку. Коли вони спробували її відкрити, стався вибух. Постраждали 5-річний хлопчик, 11-річна і двоє 8-річних дівчат.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше двоє дітей та їхній батько потрапили до лікарні у Сумах через вибух мисливського пороху.

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