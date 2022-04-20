Водій автобуса пробував самостійно загасити полум'я

На околиці Мукачева згорів автобус «Еталон», який віз на роботу працівників заводу електроніки «Flex». Водій сам помітив дим із моторного відсіку автобуса, після чого евакуював із салону усіх пасажирів. Поки чоловік пробував сам загасити полум'я, пасажири викликали на місце рятувальників. Погасити пожежу вдалося через 30 хвилин, але внаслідок інциденту автобус повністю вигорів.

Як повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, виклик про пожежу надійшов мукачівським рятувальникам вранці середи, 20 квітня. Інцидент стався близько 06:20 на вулиці Лавківській. Пожежників на місце викликали пасажири автобуса. Відомо, що в автобусі їхали працівники одного з мукачівських заводів, водій віз їх на ранкову зміну.

«Допоки водій за допомогою вогнегасника намагався приборкати полум’я, пасажири повідомили рятувальникам про загорання автобуса. За словами водія, автобус спалахнув на ходу. Шофер побачив дим із моторного відсіку, одразу ж зупинився та випустив людей із салону», – йдеться у повідомленні рятувальників.

У прес-службі ДСНС Закарпаття ZAXID.NET уточнили, що на момент пожежі, крім водія, в автобусі перебувало 12 пасажирів. Пожежу ліквідували вже за 30 хвилин – о 06:53 полум’я повністю загасили. Автобус «Еталон» згорів. Ніхто із пасажирів не постраждав.

Рятувальники не повідомляють, якому заводу належав автобус, проте із власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що пасажирами «Еталону» були працівники мукачівського заводу продуктів електроніки «Flex». Компанія працює у Мукачеві з 2012 року, персонал заводу нараховує понад 3 тис. працівників. Завод в основному виготовляє електронні вузли, телевізійні плати, різні комплектуючі до побутової техніки.