Мешканця Мукачева оштрафували на 1,3 тис. грн за спалювання сухої трави, внаслідок чого загорілися автомобільні шини на одній із СТО. Рішення про штраф прийняла міська адмінкомісія.

Як повідомляє прес-сужба Мукачівської міської ради, місцевий мешканець підпалив траву, вогонь швидко розповсюдився та перекинувся на відпрацьовані автомобільні шини, які були на території СТО. На чоловіка склали протокол за ст. 152 КУпАП (порушення правил благоустрою міста).

«Мукачівець здійснював спалювання сухостою, що призвело до загоряння відпрацьованих автомобільних шин на одній із СТО в Мукачеві. Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради розглянули протокол за порушення правил благоустрою міста», – йдеться у повідомленні міськради.

За результатами розгляду протоколу, адмінкомісія визнала мукачівця винним у вчиненні адмінправопорушення і зобов’язала сплатити штраф у сумі понад 1,3 тис. грн.