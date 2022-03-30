Внаслідок ДТП травми отримала одна людина

Поблизу Рогатина внаслідок ДТП згорів легковий автомобіль. На місці працювали рятувальники, наразі відомо про одну постраждалу людину.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, аварія сталася вранці середи, 30 березня, у селі Залужжя, що за кілька кілометрів від Рогатина. Виклик про пожежу рятувальники отримали о 09:56.

«До служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Залужжя, Рогатинської територіальної громади, Івано-Франківського району. До місця події одразу було направлено вогнеборців 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Рогатин ГУ ДСНС в області», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Відомо, що пожежа в автомобілі виникла внаслідок ДТП. Вогонь локалізували о 10:04, а вже через кілька хвилин пожежу ліквідували. Наразі про обставини аварії не повідомляється. Відомо, що внаслідок ДТП травмувалася одна людина.