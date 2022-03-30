Внаслідок ДТП поблизу Рогатина згорів автомобіль
Під час аварії травми отримала одна людина
Поблизу Рогатина внаслідок ДТП згорів легковий автомобіль. На місці працювали рятувальники, наразі відомо про одну постраждалу людину.
Як повідомляє прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, аварія сталася вранці середи, 30 березня, у селі Залужжя, що за кілька кілометрів від Рогатина. Виклик про пожежу рятувальники отримали о 09:56.
«До служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Залужжя, Рогатинської територіальної громади, Івано-Франківського району. До місця події одразу було направлено вогнеборців 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Рогатин ГУ ДСНС в області», – йдеться у повідомленні ДСНС.
Відомо, що пожежа в автомобілі виникла внаслідок ДТП. Вогонь локалізували о 10:04, а вже через кілька хвилин пожежу ліквідували. Наразі про обставини аварії не повідомляється. Відомо, що внаслідок ДТП травмувалася одна людина.