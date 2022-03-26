Від отриманих травм 33-річний мотоцикліст загинув на місці ДТП

У лобовому зіткненні із вантажівкою MAN поблизу Воловця загинув 33-річний мотоцикліст. Відомо, що водій фури виїхав на зустрічну смугу руху, за кермом він перебував тверезим. Від отриманих травм водій мотоцикла загинув на місці аварії.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, ДТП сталася близько 15:00 у п'ятницю, 25 березня, у селі Гукливий. 54-річний водій вантажівки MAN рухався у сторону Міжгір’я та виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із мотоциклом Shiveray.

«За кермом мотоцикла перебував 33-річний мешканець села Запереділля Хустського району. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події», – йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, 54-річний водій вантажівки MAN за кермом перебував тверезим. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. У ході слідства поліцейські встановлюватимуть усі обставини аварії.