На території цегельного заводу у Берегівському районі вантажівка КрАЗ придавила 31-річного чоловіка. Від отриманих травм він помер на місці інциденту. Тіло загиблого вилучали рятувальники. Відомо, що загиблий планував влаштуватися на роботу на цьому заводі та саме оглядав умови праці на підприємстві. Поліція розпочала розслідування.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття, інцидент стався у четвер, 14 липня у селі Мідяниця. Виклик про трагічний випадок надійшов рятувальникам о 13:10. На місці події з’ясувалося, що на території цегельного заводу КрАЗ на смерть придавив 31-річного чоловіка.

«На території цегельного заводу на вулиці Центральній у селі Мідяниця кузовом вантажного автомобіля КрАЗ придавило громадянина 1991 року народження. Для допомоги у вилучені тіла загиблого залучалось рятувальне відділення 15-ї державної пожежно-рятувальної частини м.Іршава», – йдеться у повідомленні ДСНС.

У прес-службі поліції Закарпаття ZAXID.NET зазначили, що правоохоронцям надходило звернення про інцидент зі смертю чоловіка на цегельному заводі у селі Мідяниця. Речниця поліції Закарпаття Анна Дан повідомила, що наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). За попередніми даними, чоловік не був працівником заводу, перебував на території підприємства для ознайомлення з умовами роботи, якраз вирішувалося питання про можливе прийняття його на стажування. Наразі поліція з'ясовує усі обставини випадку.