Під час святкування перемир’я між талібами і владою в Афганістані стався теракт

СвітВолодимир Пиріг, 16 червня730

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У місті Нангархар на сході Афганістану в суботу, 16 червня пролунав вибух, який забрав життя щонайменше 26 людей, повідомила «Німецька хвиля» з посиланням на інформагенцію Reuters.

Начинений вибухівкою автомобіль підірвали поблизу місця зустрічі талібів і афганських військових, які планували відсвяткувати перемир'я. Відповідальність за вибух взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава», на яке офіційний Кабул не поширював дію перемир'я.

«Талібан» заявив, що внаслідок вибуху є загиблі і серед представників руху.

Президент Афганістану Ашраф Гані у суботу, 16 червня, оголосив про продовження перемир'я з боку уряду з екстремістським угрупованням "Талібан". Оголошене раніше припинення вогню мало закінчитися в середу, 20 червня. Гані не уточнив, на який саме період він продовжує перемир'я. Президент закликав також талібів, щоб вони продовжили перемир'я з їхнього боку, яке має завершитися в неділю, 17 червня. Адже попри те, що афганська влада раніше оголосила перемир'я тривалістю 10 днів, таліби заявили лише про триденне припинення вогню на період свята розговіння по завершенні священного для мусульман місяця Рамадан.

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